Steiermark erleidet Zahnärzte-Mangel: Kassen müssen einen Zahn zulegen

“Wir haben 71 Zahnarztpraxen weniger als noch vor zehn Jahren” warnt Klubobmann Niko Swatek. Nirgendwo gehen mehr Zahnärzte in naher Zukunft in Pension. Krankenkassen müssen dringend einen Zahn zulegen, fordert er. Nirgendwo schließen mehr Praxen als in der Steiermark, seit dem Jahr 2014 haben insgesamt 71 Praxen geschlossen. Die NEOS fordern nun bessere Kassenverträge und weniger Bürokratie.

Besorgniserregend wenig Zahnärzte

Die Steirer müssen mit immer weniger Zahnärzten auskommen, die Wartezeiten in den Praxen werden immer länger. “Die Steiermark liegt im Bundesvergleich auf dem letzten Platz”, erklärt Niko Swatek. Diese besorgniserregende Entwicklung bestätigt man auch bei der Zahnärztekammer. Gab es im Jahr 2014 noch 567 Ordinationen in der Steiermark, so sind es aktuell nur noch 496 – ein Rückgang von 12,52 Prozent. Davon haben 318 einen Kassenvertrag, 177 sind Wahlärzte. Nirgendwo sonst im Bundesvergleich gibt es so starke Rückgangsraten bei Zahnärzte.

Viele Pensionisten in der Zukunft

Wenn man sich die anstehenden Pensionierungen ansieht, findet man die Steiermark neuerlich auf dem letzten Platz: 51,42 Prozent der steirischen Vertrags-Zahnärzte gehen in den kommenden zehn Jahren in Pension. Nirgendwo sonst in Österreich ist diese Zahl höher. Laut Zahnärztekammer ist die Situation in der Steiermark eine (negative) Besonderheit, weil hier sogar die Zahl der Wahlarztordinationen deutlich zurückgeht. Dr. Jörg Krainhöfner, Kammeramtsdirektor der österreichischen Zahnärztekammer, bemerkt dazu, dass etwa Vorarlberg aus Sicht der Zahnärzteschaft ein deutlich besseres Vertragssystem habe. Dort steigt die Zahl der Vertragsordinationen konstant an. “Das wäre in der Steiermark auch dringend notwendig, um leistbare Zahngesundheit zu gewährleisten”, betont Swatek. “Damit sich vor allem wieder mehr Kassenzahnärzte in der Steiermark niederlassen, müssen die Rahmenbedingungen dafür in der Steiermark schleunigst beschlossen werden, sonst haben wir die nächste Gesundheitskrise im Land”, fordert Swatek.