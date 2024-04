„Migrants care“: Grazer Rotes Kreuz bietet Kurse für Pflegeausbildung an

In Österreich besteht bereits seit Jahren ein akuter Pflegefachkräftemangel. Gut ausgebildete Pflege-Kräfte werden daher dringend gesucht. Viele Migranten möchten beruflich in der Pflege tätig werden. Häufig scheitern sie jedoch häufig an den Sprachkenntnissen oder am fehlenden Systemwissen. An diesem Punkt setzt der dreimonatige Ausbildungs- und Berufsvorbereitungskurs „migrants care“ an. Dieser bietet eine Kombination aus fachsprachlichen und berufsspezifischen Unterrichtseinheiten, um für die anschließende Pflegeausbildung gut gerüstet zu sein. Ergänzende Unterstützung erhalten die Teilnehmenden durch eine individuelle Beratung und laufendes Coaching für die Aufnahmeverfahren an den Ausbildungseinrichtungen.

Mehr Berufsaussichten für Migranten

Die Stadt Graz finanziert einen von insgesamt sechs Kurse für jeweils 16 Personen. „Wir sehen die brennenden Probleme in der Pflege und bieten Lösungen für diese Herausforderungen. Das hat die schwere und verantwortungsvolle Arbeit in der Pflege verdient. Das Projekt „migrants care“ ist doppelt sinnvoll – Menschen mit Migrationsbiografien haben damit bessere Berufsaussichten, gleichzeitig wird etwas gegen den Personalmangel in der Pflege unternommen“, betont Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer.