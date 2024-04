Treffpunkt Ehrenamt: für Grazer Organisationen gibt es kostenlose Räume

Treffpunkt Ehrenamt stellte bisher sechs Treffpunkte für jene Menschen, Organisationen, Vereine, Institutionen, Initiativen aus Graz, die sich ehrenamtlich, nachbarschaftlich und gesellschaftlich in Graz engagieren möchten, kostenlos zur Verfügung. Mit der heurigen Förderung kommt in der Wiener Straße 58a ein weiterer hinzu.

Ein wertvoller Beitrag für die Menschen

„Ehrenamtliche Helfer:innen leisten täglich einen wertvollen Beitrag. Personen, die sich freiwillig und unentgeltlich engagieren sind eine wichtige Stütze und stärken den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt. Neben der Ehrenamtsversicherung, der Ehrenamtsbörse und dem fee-Award erleichtern wir ihnen mit dem Treffpunkt Ehrenamt ihre Arbeit“, freut sich Robert Krotzer (KPÖ). Das Konzept Treffpunkt Ehrenamt, das Jugend am Werk in seinen Räumen für die Stadt Graz umsetzt, bietet zusätzliche Infrastruktur für Ihre organisatorischen Arbeiten ihre Besprechungen und ihre Projekte. Die Standorte kann man in der Kärntnerstraße 25, Standort Plüddemanngasse 107a, Münzgrabenstraße 84a, Lauzilgasse 21, Lauzilgasse 25 oder Nußbaumerstraße 36 finden.