Nachhaltig wandern: Kärnten Werbung lädt zum 5. Alpe-Adria-Trail-Infotag

Nach vierjähriger Pause findet heute Dienstag, 9. April 2024, der Alpe-Adria-Trail-Informationstag wieder statt, dieses Mal in der Carinthischen Musikakademie (CMA) Stift Ossiach am Ossiacher See. Kärnten-Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner und der Alpe-Adria-Trail Projektmanager der Kärnten Werbung, Roland Oberdorfer konnten über 100 interessierte Teilnehmer zum Start des Infotages begrüßen. Mit dabei sind auch die Kooperationspartner der Kärnten Werbung, vom Slovenian-Tourist-Board Karmen Novarlic und Antonio Bravo von PromoTurismo Friuli-Venezia Giulia.

Vielfältiges Programm

Angesehene Experten wie der deutsche Wanderreisen-Entwickler Ovid Jacota oder Trail-Angels-Geschäftsführer Günter Mussnig sowie weitere langjährige Partner aus allen drei Ländern informierten am Vormittag zum diesjährigen Hauptthema „Nachhaltigkeit am Alpe-Adria-Trail“. Auch das Thema „Wandern mit Hund“ stand im Fokus und wurde mit Josef Brunner (GF Kärntner Almwirtschaftsverein), Gerhild Hartweger (Landhotel Moserhof), Elisa Guidarelli (Dog in – dog out) diskutiert. Im Workshop-Teil am Nachmittag werden die Vorträge des Vormittags nochmals vertieft und auf den Alpe-Adria-Trail umgelegt. Dieser Tag dient aber auch dem informellen Austausch von Erfahrungen und Expertisen unter den Teilnehmern. Eingeladen waren in erster Linie touristische Leistungsträger am Alpe-Adria-Trail und interessierte Touristikerinnen und Touristiker.