Luxusauto aus Carport gestohlen: Polizei schnappt Täter

Zwischen dem 30. März und dem 7. April 2024 wurde aus einem Carport eines Einfamilienhauses ein hochwertiges Fahrzeug gestohlen, dessen Wert sich im hohen fünfstelligen Bereich bewegt. Doch die Fahndung der Ermittler war erfolgreich: Zwei Männer im Alter von 27 und 36 Jahren wurden festgenommen.

Besitzer war im Ausland

Während der Eigentümer des Fahrzeugs sich im Ausland aufhielt, drangen die Täter in das Carport ein und entwendeten den Wagen. Die örtliche Polizei wurde informiert, woraufhin sich die Diebstahlermittler des Landeskriminalamtes Steiermark des Falls annahmen.

Verdächtige stehlen Auto und bringen es ins Ausland

Die Ermittler konzentrierten sich zunächst auf die Zugangsmöglichkeiten zum Fahrzeug. Es stellte sich heraus, dass der 27-jährige Verdächtige aus dem Bezirk Deutschlandsberg möglicherweise ein Vertrauensverhältnis zum Opfer ausnutzte, da er im Besitz eines Originalschlüssels war. Die beiden Verdächtigen, der 27-jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg und sein 36-jähriger Komplize aus dem Bezirk Graz-Umgebung, sollen das Fahrzeug mit dem Originalschlüssel gestohlen und anschließend über Ungarn nach Rumänien gebracht haben.

Verdächtige festgenommen: Schweigen zu Autodiebstahl-Vorwürfen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurden die beiden Männer am Mittwoch, dem 10. April 2024, von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des LKA Steiermark festgenommen. Sowohl der 27-Jährige als auch der 36-Jährige schwiegen zu den Vorwürfen. Sie wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Ermittlungen zum Standort des gestohlenen Fahrzeugs dauern an.