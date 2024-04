Vollbesetzter Reisebus kommt entgegen – Feuerwehrauto landet im Graben

Veröffentlicht am 12. April 2024, 09:43 / ©Markus/ #17540152/stock.adobe.com

Beinahe wäre es gestern Abend, gegen 21.15 Uhr, zu einem folgenschweren Unfall am Magdalensberg gekommen. Der Fahrer eines Feuerwehrfahrzeugs reagierte aber gerade noch richtig und konnte einem vollbesetzten Reisebus ausweichen, der über die Fahrbahnmitte geraten war.

„Glücklicherweise wurde niemand verletzt“

Das Feuerwehrauto kam dabei von der Fahrbahn ab und rutschte in den Entwässerungsgraben, wie das Bezirksfeuerwehrkommando St. Veit an der Glan erklärt. „Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt, das Einsatzfahrzeug wurde jedoch beschädigt“, so die Florianis abschließend.