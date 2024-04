Kastner-Dach: Bürgermeisterin Kahr findet es sei ein Schlag ins Gesicht

Veröffentlicht am 12. April 2024, 09:44 / ©5 Minuten

Im Jahre 2006 erteilte die Stadt Graz dem Kaufhaus Kastner & Öhler die Bewilligung zu einem groß angelegten Umbau. Versprochen wurde damals, dass durch eine Bronze-Auflage das Dach des Kaufhauses sich in die Grazer Dachlandschaft einfügen würde, damit die Stadt Graz ihren UNESCO-Welterbestatus behält. Nun sei dieser geplante Umbau jedoch aufgrund wirtschaftlicher Lage momentan nicht möglich.

Keinerlei Fortschritt wurde gemacht

„Es gehört schon sehr viel dazu, 15 Jahre lang wissentlich zu riskieren, dass die Stadt Graz den Weltkulturerbe-Status verliert, und jetzt den Spieß umzudrehen!“, sagt Bürgermeisterin Elke Kahr heute anlässlich eines Artikels in der Kronen Zeitung. Darin hatte Kastner-Chef Martin Wäg behauptet, in der Neutorgasse hätte es seit dem letzten Jahr quasi null Fortschritt gegeben. „In den vergangenen mehr als 15 Jahren hat es immer wieder Versprechungen gegeben, die nicht gehalten wurden, die Stadt wurde immer wieder vertröstet und es wurden regelmäßig diverse Gründe für die Nicht-Realisierung ins Treffen geführt“, erinnert sich die Bürgermeisterin. „Ist es Herrn Wäg gar nicht bewusst, dass Innenstadtgeschäfte wie der Kastner & Öhler vom Grazer Weltkulturerbe-Titel durchaus profitieren? Dieser bringt schließlich alljährlich zahlreiche Touristen in unsere Stadt.“

Ein Schlag ins Gesicht für alle Beteiligten

Die Behauptung Wägs zum mangelnden Baufortschritt in der Neutorgasse bezeichnet Kahr darüber hinaus als „Schlag ins Gesicht aller, die dort tagtäglich mit Fleiß und Engagement an der Umsetzung und fristgerechten Fertigstellung der Innenstadtentlastung arbeiten.“ Sie verweist darauf, dass die Arbeiten zur Innenstadtentlastung alle planmäßig vonstattengehen.