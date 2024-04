Reden wir über die Pubertät: Publikumsdiskussion in Villach

Veröffentlicht am 12. April 2024, 09:50 / ©Pexels / Helena Lopes

Das Villacher „Netzwerk Prävention“ ist seit 23 Jahren ein Erfolgsprojekt. Gut 50 Institutionen, die im Präventions- und Beratungsbereich tätig sind, sind involviert. Das Netzwerk bietet eine verlässliche Anlaufstelle für Hilfe jeglicher Art. Um die Vielfalt des Angebotes zu präsentieren, gibt es einmal im Jahr den Netzwerktag – heuer am 18. April – in der Mittelschule Auen. „Da können Jugendliche die vielen Angebote direkt kennenlernen und mit Profis aus der Präventionsarbeit sprechen“, sagt Sozialreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Heuer geht es um die vorbeugende Stärkung des Selbstbewusstseins, Persönlichkeitsbildung und das Thema Pubertät. Am Abend findet eine große, öffentliche Publikumsdiskussion mit Experten im Bambergsaal statt.