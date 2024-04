Killer-Hornisse in Österreich angekommen: So sieht sie aus

Veröffentlicht am 12. April 2024, 10:13 / ©AGES

Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) stellt eine große Bedrohung für Bienenvölker dar, da sie Honigbienen frisst. Jetzt wurde sie erstmals in Österreich, genauer gesagt in Salzburg, nachgewiesen. Am Dienstag, dem 9. April, wurde sie zum ersten Mal hierzulande gesichtet.

Hier können Sichtungen gemeldet werden

Da die Gefahr einer Einschleppung schon länger bestand, haben Biene Österreich und die Landwirtschaftskammern im Rahmen des Warndienstes ein neues Monitoring speziell für dieses schädliche Raubinsekt gestartet. Funde von Einzeltieren oder Velutina-Nestern können dort gemeldet werden.

Äußerst aggressiv

„Die Asiatische Hornisse ist für ihre aggressiven Angriffe auf Bienenvölker bekannt, bei denen sie diese Insekten tötet und damit ihre Larven ernährt. Die Bekämpfung der Velutina ist daher von großer Bedeutung, um den Schaden für Umwelt, Imkereibranche und andere landwirtschaftliche Produktionszweige wie Gemüse- und Obstbau zu minimieren“, betont Landwirtschaftskammer Österreich-Präsident Josef Moosbrugger.

©AGES Die Asiatische Hornisse ist etwa so groß wie eine Euro-Münze. ©AGES Im Vergleich zu den heimischen Hornissen ist sie eher schwarz gefärbt.

Monitoring seit April 2024 Ab sofort bietet Biene Österreich per „Zentralem Velutina-Meldeportal“ (ZVM) zusammen mit den Landwirtschaftskammern ein österreichweites Monitoring der Asiatischen Hornisse an. Dieses ist über warndienst.at unter dem Menüpunkt Bienen sowie über bienengesundheit.at abrufbar. Für Meldungen etwaiger Funde von Einzeltieren oder Velutina-Nestern wird auf der Website ein Online-Formular zur Verfügung gestellt. Hochgeladene Fotos werden verifiziert, nach Bestätigung online gestellt und anschließend an die Länder weitergeleitet.

Gefahr weiterer Einschleppungen nach Österreich ist hoch

Im August 2023 gab es bereits die ersten bestätigten Sichtungen der Asiatische Hornisse in Bayern und Ungarn nahe der Grenze zu Österreich. Jetzt wurde in der Stadt Salzburg der erste Fall bestätigt. Laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) handle es sich aufgrund der Jahreszeit um einen Einzelfund, vermutlich einer Königin ohne etabliertes Nest. Die unterschiedlichen Fälle zeigen, dass mit weiteren Verschleppungen durch unbekannte Vektoren über sehr große Distanzen zu rechnen ist und sich damit vor allem Ostösterreich in der unmittelbaren Gefahrenzone befindet.

Schwierige Entfernung der Nester

Da sich die Nester meist sehr hoch oben in den Baumkronen befinden, sind sie wegen der Belaubung oft schwierig zu sichten. Bei der Entfernung der Nester bieten die Maschinenring-Service-Teams aus dem Spezialbereich Baummanagement und Baumpflege den Bundesländern, die für die Entfernung der Nester zuständig sind, ihre Unterstützung an. Ausgebildete und erfahrene Fachleute können dabei die Entfernung der Hornissen-Nester übernehmen. Die Kosten sollen von den einzelnen Bundesländern übernommen werden.

©AGES So können die asiatische und die europäische Hornisse unterschieden werden. Aber Achtung: Laut AGES sollen die Insekten aufgrund der Verwechslungsgefahr nicht getötet werden.

Nicht zu verwechseln mit heimischer Hornisse

„Die Asiatische Hornisse stammt aus Zentral- und Ostasien und wurde 2004 nach Frankreich eingeschleppt. Sie ist anhand ihrer markanten gelben Füße und des schwarzen Körpers leicht von der heimischen Hornisse zu unterscheiden. Sie hat zudem eine dünklere Färbung mit einem orangenen hinteren Teil des Abdomens (Hinterkörpers), während die heimische Hornisse eher gelblich ist“, berichtet LKÖ-Bienenexpertin Kerstin Seitz und weiter: „Auch bezüglich Größe gibt es Unterschiede: Die Asiatische Hornisse ist etwas kleiner als unsere heimische Hornisse. Darüber hinaus ist die Asiatische Hornisse aggressiver. Ihr Stich kann für Menschen gefährlich sein.“