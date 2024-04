Es ging um die Wurst: Kärntens beste Fleischerlehrlinge gekürt

Sie beherrschen ihr Handwerk kärntenweit am besten: v. l.: Gabriel Winkler (2. Platz), Thomas Zojer (1. Platz und Landessieger) und Lucas Barzauner (3. Platz).

/ ©WKK/Peter Just

Veröffentlicht am 12. April 2024, 10:20 / ©WKK/Peter Just

Fleischer ist einer der vielseitigsten Berufe. Die Palette reicht vom Schlachten über die Fleischverarbeitung bis hin zur Zubereitung einer Fleisch- oder Wurstplatte. Neun angehende Fachkräfte haben sich gestern bei den juniorSkills der Herausforderung gestellt. Sie mussten verschiedenste Aufgaben aus allen Bereichen des Handwerks bewältigen: eine Rinderkeule ausbeinen, eine verkaufsfertige Fleisch- und Wurstplatte vorbereiten und Frankfurter selbst herstellen.

©WKK/Peter Just Landessieger Thomas Zojer von der Fruhmann GmbH aus Wernberg überzeugte die Fachjury bei den juniorSkills im Fleischkompetenzzentrum Klagenfurt.

Kärntner Landessieger

Die Fachjury, bestehend aus den Fleischermeistern Wolfgang Mossegger und Michael Koch, bewertete die Arbeiten der Lehrlinge nach strengen Kriterien. Die gezeigten Leistungen waren hervorragend. Im Endergebnis lagen die Teilnehmer sehr knapp beieinander:

1. Platz und Landessieger: Thomas Zojer, Lehrbetrieb Fruhmann GmbH, Wernberg

2. Platz: Gabriel Winkler, Lehrbetrieb Christoph Kastner, Kötschach-Mauthen

3. Platz: Lucas Barzauner, Lehrbetrieb Bäuerliche Vermarktung Nockfleisch reg. Gen. mbH, Patergassen

©WKK/Peter Just Gabriel Winkler vom Lehrbetrieb Christoph Kastner aus Kötschach-Mauthen holte sich den ausgezeichneten 2. Platz.

Nachwuchs sehr gefragt

Raimund Plautz, Landesinnungsmeister der Fleischer, ist stolz auf die Leistungen des Nachwuchses: „Gerade ein Fleischer ist immer gefordert. Lebenslanges Lernen gehört in diesem Beruf einfach dazu. Die Nachwuchskräfte von morgen haben heute eindrucksvoll gezeigt, was sie können. Auf die erfolgreichen Teilnehmer warten ein sicherer Arbeitsplatz und beste Karrierechancen.“ Wie alle Branchen kämpfen auch die Fleischer um Nachwuchs. Jährlich schließen in Kärnten rund zehn Lehrlinge ihre Ausbildung ab.