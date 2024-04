SpaÃŸ fÃ¼r Jung und Alt – Das WohnstraÃŸen-Spielrad kommt

…. und hat Straßenspiele wie „Himmel und Hölle“ oder „Straßendart“ mit im Gepäck. Man kann aber auch mit Bobbycars herumflitzen, Federball oder Cornhole spielen, Plaudern und Spazierengehen, im Klappsessel sitzen und dabei dem Wohnstraßenleben zuschauen.

Ein Lebensraum für alle

In Wohnstraßen wird die Straße zum Lebensraum für alle. Sie sind Orte zum Wohlfühlen, Spielen und Verweilen für Kinder und Erwachsene. Sie steigern die Wohnqualität in Siedlungen und Stadtteilen. Wir alle haben eingelernte Muster, was man auf Straßen darf und was nicht, wie z.B. nur am Gehsteig zu gehen. In Wohnstraßen ist das aber gar nicht notwendig. Da ja laut Straßenverkehrsordnung das Betreten der Fahrbahn und das Spielen ja ausdrücklich erlaubt sind. Diese Info werden wir auch gerne an Autofahrer- und Radfahrer:innen weitergeben und sie bei Gelegenheit auch über die Gegebenheiten in der Wohnstraße aufklären. Mit der Wohnstraßen-Spielaktionen will man die Wohnstraße wieder ins Bewusstsein holen und zeigen, was eigentlich alles möglich und erlaubt ist – denn schon das Verkehrszeichen deutet es an: „Die Wohnstraße ist zum Spielen da!

Zu finden ist es:

16. und 25. April, sowie 15. Mai: am Fröbelpark

17. und 29. April, sowie 23. Mai: in der Villenstraße

18. und 30. April, sowie 22. Mai: in der Wolkensteingasse

23.April und 23. Mai: in der Paracelsusgasse/Semmelweisgasse

24.April und 29. Mai: in der Muchargasse

Jeweils von 14 bis 17 Uhr

(Bei ausgesprochenen Schlechtwetter findet die jeweilige Aktion nicht statt)