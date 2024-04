Mega-Schnäppchen? Villacher kauft Gartenhaus um 75 Euro, dann kommt Mail

Veröffentlicht am 12. April 2024, 11:02 / ©Montage: Canva & Screenshot Obi & zVg

„Herzlichen Glückwunsch! Deine Bestellung war erfolgreich und damit ist der erste Schritt zu deinem neuen Projekt auch schon geschafft“, hat es noch direkt nach der online-Bestellung geheißen, die ein Villacher 5 Minuten-Leser beim Baumarkt „Obi“ aufgegeben hatte. Wie wir berichteten, wurde vor wenigen Tagen generell ein regelrechter Kaufrausch ausgelöst, als Gartenhäuser und Co. statt um tausende Euro plötzlich und vermeintlich um unter 100 Euro angeboten worden sind.

„Die Preisdifferenz war schon brutal“

Der Villacher sei gerade sowieso beim Stöbern wegen Gartenhäusern gewesen. „Ich war mir nicht sicher, ob das nicht doch vielleicht ein Fehler ist. Die Preisdifferenz war ja schon brutal“, erzählt er. Das Haus hat er dann aber dennoch bestellt, wenig später kam dann aber eine Mail von „Obi“ selbst.

„Ich war natürlich nicht gerade erfreut“

Demnach habe es sich um einen „technischen Fehler“ ereignet. „Wir bedauern die Umstände, müssen Ihnen aber auf diesem Weg mitteilen, dass Ihre Bestellung storniert wurde und nicht ausgeliefert wird“, heißt es in der Mail. „Ich war natürlich nicht gerade erfreut. Ich hab mich ja schon sehr über das Mega-Schnäppchen gefreut“, so der Villacher. „Laut einem Verkäufer haben sich auch einige Kunden bei Obi danach beschwert“, erklärt er weiter. Immerhin: Für seine Unannehmlichkeiten hat der Villacher, wie wohl auch alle anderen „Obi“-Kunden, die ihre Gartenhäuser nicht bekommen haben, einen 15-Prozent-Gutschein bekommen. Beim nächsten Einkauf muss er also weniger zahlen.