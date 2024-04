BetrÃ¼ger-PÃ¤rchen machte sich mit Miet-Autos davon

Die Erhebungen der Polizeiinspektion St. Georgen am Ybbsfelde (NÖ) brachten die Ermittler auf die Spur von einem Betrüger-Pärchen. Er ist 42 Jahre alt, sie 46. Beide sind aus Serbien. Nun werden sie verdächtigt, am 7. November 2023 im zehnten Wiener Bezirk ein Auto, mit dem Vorsatz es nach Serbien zu bringen, angemietet zu haben.

An der Grenze angehalten

Eine Woche später, am 14. November 2023, schlugen sie nochmals zu. Dieses Mal in Niederösterreich, in St. Georgen am Ybbsfelde, wo sie wieder ein Auto anmieteten. Weit kamen sie damit aber nicht – am 15. November 2023, dem Tag darauf, wurden die beiden an der serbisch-kroatischen Grenze angehalten. „Der Pkw wurde wieder an die geschädigte Firma in St. Georgen am Ybbsfelde ausgefolgt. Der Gesamtwert der beiden Fahrzeuge liegt im niedrigen sechsstelligen Eurobereich“, so die Polizei.

„Shopping“ mit gestohlener Kreditkarte

Auch wird dem 42-Jährigen zur Last gelegt, mit einer im August 2023 in Graz gestohlenen Kreditkarte diverse Waren gekauft und Bargeld behoben zu haben. Dabei entstand der Geschädigten ein Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Vom Landesgericht St. Pölten wurden Festnahmeanordnungen gegen die beiden Beschuldigten erlassen.

Geständig

Die Polizeibeamten aus St. Georgen am Ybbsfelde haben in Zusammenarbeit mit Ermittlern der Landeskriminalämter Niederösterreich und Vorarlberg das mutmaßliche Betrügerpärchen am 12. März 2024 in Dornbirn festgenommen. Der 42-Jährige wurde in die Justizanstalt St. Pölten und die 46-Jährige in die Justizanstalt Krems-Stein eingeliefert. Beide sind zu den Straftaten geständig.