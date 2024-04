Wirbel um Grazer „Citypeach“: Maßnahmen für Anrainerschutz gefordert

Bereits im Vorjahr sorgte der Grazer „Citypeach“ an der Murpromenade für negative Schlagzeilen. Anrainer beschwerten sich über anhaltenden, übermäßigen Lärm und massive Mängel an Hygienevorkehrungen. Nun will sich KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher mit dem Korruptionsfreien Gemeinderatsklub für die Interessen der umliegenden Bewohner im Gemeinderat stark machen. „Wenn eine Veranstaltung durch massive Missstände für derartige Negativ-Schlagzeilen im Vorjahr sorgt, achte ich darauf, dass dies im Sinne eines guten Miteinanders von vornherein im kommenden Jahr ausgeräumt ist“, betont Schönbacher in einer aktuellen Aussendung.

Maßnahmen für den Anrainerschutz

Sie wolle sich keineswegs gegen den Citypeach aussprechen, aber sei für alle Grazer da. „Daher muss die Abwicklung der Veranstaltung einfach ordentlich erfolgen. Ich hoffe, dass man nun noch die Zeit nützt und Maßnahmen für den Anrainerschutz setzt, sodass der beliebte Citypeach unter einem verantwortungsbewussten Miteinander stattfinden kann! Dabei werden natürlich alle Seiten in die Pflicht genommen“, erklärt KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2024 um 15:37 Uhr aktualisiert