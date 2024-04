Wie kurz ist zu kurz? Weizer Schule verbietet unangebrachte Outfits

Die zu Beginn der Woche ausgeschriebene Kleiderordnung an der Sportmittelschule Weiz sorgt nicht nur für Anklang, sondern auch für große Empörung. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, wurde an der Sportmittelschule Weiz eine neue Kleiderordnung eingeführt, die klare Angaben hat, was zukünftig tragbar sei und was nicht. Direktor Engelbert Teubl meint, dass die Kleiderordnung für die Schüler auf Wunsch der Lehrerschaft erfolgte.

Das „Gesäß zur Gänze“ verdecken

Die Kleidung soll immer knapper und durchsichtiger werden, zwei Merkmale die laut der Sportmittelschule Weiz bei Kleidung in Schulen keinen Platz haben sollen. Mit der Kleiderordnung will man dieses Problem nun bekämpfen. Diese besagt, dass „das Gesäß zur Gänze und eine Handbreit darunter“ zu verdecken sei und Tops blickdicht sein müssen und zumindest Nabel-Länge besitzen müssen. Jogginganzüge sollen auf der Sportmittelschule weiterhin erlaubt sein.

Vor allem Mädchen sind betroffen

Ein großer Kritikpunkt ist, dass hauptsächlich Mädchen von der neuen Kleiderordnung betroffen werden seien. Andere Schulen im Bezirk sprechen sich nun gegen eine solche Ordnung aus. Direktor Christian Tauschmann findet, dass immer noch die Schüler und ihre Eltern selbst zuständig für ihre Schul-Outfits sein sollen.