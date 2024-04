Weiter Diskussionen: Kommt Klagenfurter Hallenbad woandershin?

Über den Bau des neuen Hallenbads in Klagenfurt wird wie berichtet fleißig diskutiert – und die Kritik reißt nicht ab. „Der Hallenbad-Standort am Südring wackelt. Die Hochwasserzone, explodierende Kosten, fehlende Unterlagen im UVP-Feststellungsverfahren und völliges Versagen im Projektmanagement verzögern den Baustart immer wieder aufs Neue. Die Leidtragenden sind die Klagenfurter. Höchste Zeit also, alternative Standorte ins Spiel zu bringen“, kommentiert Margit Motschiunig, Parteiobfrau der Grünen Klagenfurt, einen Bericht der „Kronen Zeitung“, wonach ein neuer Standort an der Ostspange im Raum steht.

©KK Margit Motschiunig von den Grünen.

Motschiunig plädiert für Bau am Messegelände

Dass die Stadt Alternativen prüft, sei zu unterstützen. Motschiunig spricht sich dennoch für eine Realisierung am Messegelände aus, der finanzielle und stadtplanerische Vorteile in sich vereinen würde: „Mit einem Bau des Hallenbads am Messegelände könnte man auf vorhandene Infrastruktur zurückgreifen, man müsste weniger Boden versiegeln, könnte die Entwicklung anfallender Kosten besser planen und von der zentrumsnahen Lage und durch Synergieeffekte mit der Eishalle in punkto Energieeffizienz profitieren. Eine Variante des Hallenbads, die die Stadtentwicklung nachhaltig in die richtige Richtung lenken würde!“