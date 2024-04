Bis zu 30 Grad: Bekommt jetzt auch Kärnten seinen April-Rekord?

29,8 Grad hatte es am vergangenen Wochenende in Dellach im Drautal. Damit wurde sowohl der erste 30er des Jahres in Kärnten als auch der April-Rekord für das Bundesland nur haarscharf verfehlt. Dieser stammt nämlich aus dem Jahr 2011. Am 7. April hatte es in Pörtschach 29,9 Grad. Was nicht ist, kann aber noch werden. Und so ist auch für dieses Wochenende wieder Sommer-Wetter angekündigt.

„Deutlich zu warm für die Jahreszeit“

Wie die „GeoSphere Austria“ berichtet, wird es wohl bereits am morgigen Samstag mit Höchstwerten von bis zu 29 Grad „für die Jahreszeit deutlich zu warm“ werden. Noch ein wenig mehr geht dann aber wohl am Sonntag. „Punktuell sind auch 30 Grad möglich“, heißt es seitens der Meteorologen. In den kommenden beiden Tagen könnte der erste April-30er in Kärnten also tatsächlich geknackt werden. Zum Wochenstart hin wird es dann wieder kühler, am Dienstag erwarten uns gar nur noch Höchstwerte um 15 Grad.