Frau in U-Bahn begrapscht – dann schritt Polizist ein

Das Ganze fand seine Anfänge in der U4. Der betrunkene Österreicher belästigte mehrere Personen. Eine Frau bedrängte er und berührte sie gegen ihren Willen. Ein Polizist außer Dienst beobachtete das und forderte den 38-Jährigen dazu auf, das zu unterlassen. Dabei stellte sich der Beamte schützend vor die Frau, ihr gelang es in dieser Zeit davonzueilen.

Von Rolltreppe gestürzt

Auch gegenüber den Polizisten verhielt sich der Mann aggressiv. Die Landespolizeidirektion Wien berichtet weiter: „Auf der Rolltreppe der U-Bahnstation Meidlinger Haupstraße übte der Alkoholisierte Druck gegen den Körper des Beamten aus, sodass beide stürzten. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt. Zeugen alarmierten in der Zwischenzeit die Polizei.“ Beamten der Polizeiinspektion Lainzer Straße nahmen den Beschuldigten vorläufig fest. Bei ihm wurden 2,4 Promille nachgewiesen.

Suche nach Opfer

Indes sucht die Polizei nach dem unbekannten Opfer der mutmaßlich sexuellen Belästigung. Es wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Lainzer Straße unter der Nummer 01/3131045360 zu wenden. Der Vorfall fand am Donnerstag, 11. April, um 16.45 Uhr im 12. Wiener Bezirk, Meidling, in der U-Bahnstation Meidlinger Hauptstraße statt.