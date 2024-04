Jetzt fix: Austria Klagenfurt erhält Lizenz in erster Instanz

Nachdem das Team von Chefcoach Peter Pacult die sportliche Qualifikation mit dem erneuten Einzug in die Meistergruppe bereits frühzeitig erreicht hatte, ist die Bahn für das vierte Spieljahr in der höchsten Klasse in Folge frei. „Das ist eine tolle Nachricht. Unser Dank gilt allen Partnern und Sponsoren, die uns mit großer Verbundenheit zur Seite stehen. Es ist wichtig, Planungssicherheit zu haben, um die nächsten Schritte gehen zu können. Wir werden fleißig und hart daran arbeiten, den Verein zu entwickeln und Strukturen zu schaffen, um sportlich und wirtschaftlich weiter wachsen zu können“, mein Austria-Geschäftsführer Peer Jaekel dazu.

Bahn frei für das vierte Spieljahr in der höchsten Klasse

Seit dem Einstieg der SEH Sports & Entertainment Holding als Hauptgesellschafter im Frühjahr 2019 geht es für die Violetten steil bergauf. Damals war der Verein vom Absturz in die Regionalliga bedroht, im Sommer 2021 gelang dann der Sprung in die ADMIRAL Bundesliga und dreimal hintereinander der Sprung in die Meistergruppe. Nach zwei sechsten Plätzen belegen die Waidmannsdorfer sieben Runden vor Schluss Rang fünf. Zeljko Karajica, Geschäftsführer der SEH Sports & Entertainment Holding, freut sich über die positive Entwicklung und setzt dem Traditionsklub ehrgeizige Ziele: „Wir steuern im laufenden Geschäftsjahr erstmals auf eine schwarze Null zu und liegen auch sportlich aussichtsreich im Rennen. Die Mannschaft hat die Möglichkeit, sich für Europa zu qualifizieren. Das wäre eine großartige Geschichte und darum wird sind kämpfen.“

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Nach der Erteilung der Lizenz durch den Senat 5 der Fußball-Bundesliga in erster Instanz wird hinter den Kulissen bereits an der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 gearbeitet. Doch auch in der laufenden Serie haben die Violetten noch einiges vor – schon am Sonntag geht’s für das Pacult-Team in Wien-Hütteldorf beim SK Rapid um Punkte im Rennen um einen Europapokal-Platz.