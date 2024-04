Neuer Radweg am Joanneumring: „Nächstes Verkehrschaos vorprogrammiert“

Nach dem Beschluss im September Gemeinderat, wurde mit der heutigen Stadtsenatssitzung und der darin beschlossenen Trassenverordnung für den geplanten Radweg am Joanneumring der nächste Meilenstein der Innenstadtentlastung gesetzt. Mit dem Radweg Joanneumring wird der innere Ring nun für den Radverkehr geschlossen. Das Mega-Projekt „Neutorviertel Neu“ soll nun nur einen wesentlichen Teil zur Rad- und Fußgängersicherheit, sondern auch einen großen Beitrag zur nachhaltigen Aufwertung des gesamten Stadtteils leisten.

Ein essenzielles Projekt

„Der heutige Beschluss ist ein weiterer Meilenstein im Sinne der ‚Stadt der kurzen Wege‘. Nach jahr zehntelangen Diskussionen ist es uns gelungen, dieses neuralgische und für die klimafreundliche Zu kunft von Graz essentielle Projekt nun wirklich in die Tat umzusetzen. Eine faire Verteilung des öffent lichen Raums, eine bessere Erreichbarkeit und mehr Lebensqualität gehen mit dem Projekt einher. Da von wird auch die Wirtschaft in der Innenstadt nachhaltig profitieren“ betonte Vizebürgermeisterin Judith Schwetner.

Ist das nächste Verkehrschaos vorprogrammiert?

Im Bereich des Joanneumrings wird dieser ab dem Eisernen Tor von derzeit drei auf künftig zwei Fahrspuren reduziert werden, um einen entsprechenden 2-Richtungs-Radweg führen zu können. Für Stadträtin Claudia Schönbacher eine zu einschneidende Maßnahme für den motorisierten Individualverkehr.

„Ein Durcheinander wird geschaffen“

„Ich habe mich in der heutigen Stadtsenatssitzung klar gegen das Stück ausgesprochen. Sowohl die Anrainer, die dort ansässigen Unternehmer aber vor allem auch jene, welche dort Tag für Tag unterwegs sind, bedeutet die Maßnahme eine massive Belastung. Wir haben bereits aufgrund der Baustelle in den letzten Monaten gesehen, was eine Spurenverengung in diesem Bereich bewirkt – nämlich massive Staubildungen und Verspätungen ohne Ende! Dass nun ganz bewusst dieses Durcheinander geschaffen wird, zeugt von der Geisteshaltung der grünen Radfahr-Vizebürgermeisterin Judith Schwentner!“ Betont die Stadträtin.