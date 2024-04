In den Kopf geschossen: 49-Jähriger stirbt nach Beziehungsdrama

In der Klinik

Veröffentlicht am 12. April 2024

Allen voran ging gegen 23.15 Uhr ein Streit zwischen dem 49-Jährigen und seiner Lebensgefährtin. Er bedrohte sie im Zuge dessen und verletzte sie durch Angriffe gegen den Hals unbestimmten Grades. Schließlich konnte die Frau fliehen und die Polizei alarmieren.

Schuss abgefeuert

Der 49-Jährige kündigte daraufhin seinen Suizid an. Die einschreitenden Kräfte versuchten das zu verhindern. Doch allein durch Worte ließ er sich nicht beruhigen, also kam eine Elektroimpulswaffe, ein „Taser“, zum Einsatz. Trotz dessen gelang es dem 49-Jährigen eine Schusswaffe zu ergreifen, gegen seinen Kopf zu richten und einen Schuss abzugeben – 5 Minuten berichtete.

Im Krankenhaus verstorben

Seine Lebensgefährtin wurde in das Bezirkskrankenhaus Hall und er in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Schon bei seiner Einlieferung waren seine Verletzungen lebensbedrohlich. Die Ärzte kämpften um sein Leben, leider vergeblichst. Am heutigen Freitag, dem 12. April, ist er im Krankenhaus verstorben, wie die Polizei mitteilt.

Hilfe rund um die Uhr In der Regel berichten wir nicht über Suizide oder Suizidversuche – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.

