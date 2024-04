„Historischer Höchstwert“: Anstieg bei Jugendkriminalität in Graz

Den Besuch in der Steiermark nutzte Innenminister Gerhard Karner – neben einem Besuch der Fremdenpolizei an der Grenze in Spielfeld und der Teilnahme an der Feierlichkeit von rund 250 neuen Polizistinnen und Polizisten – auch für ein Lokalaugenschein im Grazer Volksgartenpark. Dort führte die Polizei nach der jüngsten Einführung einer landesweiten „Ermittlungsgruppe gegen Jugendkriminalität“ (EJK) am heutigen Nachmittag Schwerpunktkontrollen durch. Gemeinsam mit Landeshauptmann Christopher Drexler besuchte Karner diese Kontrollen für einen praxisnahen Austausch mit Führungskräften und in diesem Bereich eingesetzten Polizistinnen und Polizisten.

„EJK“: Seit Mitte März im Einsatz

Das Phänomen der Jugendkriminalität, welches meist als Teil der Straßenkriminalität zu betrachten ist, erforderte ein polizeiliches Handeln. Vor allem in städtischen Ballungsräumen ist ein Anstieg von tatverdächtigen Jugendlichen zu erkennen. Das Landeskriminalamt (LKA) Steiermark führt hier entsprechende Analysen durch. Die Schwerpunkte werden zielorientiert und an unterschiedlich öffentlichen Orten gesetzt. Die Umsetzung der polizeilichen Maßnahmen erfolgt in den jeweiligen zuständigen Überwachungsgebieten.

Historischer Höchstwert bei Jugendkriminalität

Die vergangenen Jahre lassen einen Anstieg an tatverdächtigen Jugendlichen, vor allem im Bereich der unter 14-Jährigen (10 bis 14 Jahre) erkennen. Während es im Jahr 2018 beispielsweise noch 849 Tatverdächtige in dieser Altersklasse gab, wurde im Jahr 2023 ein historischer Höchstwert von 1.347 Tatverdächtigen der gleichen Altersgruppe erreicht (2022: 1.184). Die Gründe für diesen Anstieg sind, neben einer zunehmenden Anzeigenbereitschaft sowie neuen Deliktsbereichen in Zusammenhang mit der Digitalisierung via Social Media & Co, freilich vielfältig. Vor allem die Polizei in Graz setzt sich daher bereits seit mehr als einem Jahr intensiv mit dieser Thematik auseinander. Deren Erkenntnisse und Erfahrungen fließen nun in die neue und landesweite „Ermittlungsgruppe gegen Jugendkriminalität“ ein.

