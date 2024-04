Sie haucht Villacher Kult-Lokal „Schabanakl“ neues Leben ein

Veröffentlicht am 12. April 2024, 15:10 / ©Montage: Privat & 5 Minuten

28 Jahre lang betrieben Franz und Petra Kerschbaumer das „Schabanakl“ in der Villacher Nikolaigasse. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen musste sich das Gastro-Paar aber im März verabschieden – 5 Minuten berichtet. Lange bleiben die Türen des Kult-Lokals aber nicht geschlossen, denn eine neue Betreiberin wurde bereits gefunden. Die gebürtige Italienerin Rosanna Salvatore wird die Geschicke des Gasthauses übernehmen. „Ich habe bereits länger nach einem Lokal Ausschau gehalten. Als Franz mir erzählte, dass er das SCHABANAKL schließen möchte, habe ich die Chance ergriffen“, erzählt sie im Gespräch mit 5 Minuten.

Eröffnet wird bereits dieses Wochenende

Die neue Betreiberin hat bereits 14 Jahre Erfahrung in der Gastronomiebranche gesammelt und weiß, wie der Hase läuft. Das altbekannte Konzept will sie beibehalten. „Natürlich wird es weiterhin Live-Musik und Karaoke-Abende geben.“ Lediglich die Öffnungszeiten werden verlängert. „Wir öffnen künftig bereits um 8 Uhr morgens und werden auch Kaffee und andere Heißgetränke anbieten“, lädt sie die Villacher zum Vorbeischauen ein. Die offizielle Eröffnungsparty findet übrigens bereits am morgigen Samstag, dem 13. April 2024, statt. Für Stimmung wird die Villacher Partyband „NOVUM“ sorgen. Los geht es ab 21 Uhr!