Familienvater (55) vermisst: Wo ist Hermann?

Zum letzten Mal gesehen wurde der Oberösterreicher am 6. April gegen 20 Uhr. Seitdem fehlt jede Spur von Hermann. Seine Familie bittet in einem Facebook-Posting um Hilfe: „Es fehlt jede Spur von unserem Vater. Das Handy ist aus, in der Wohnung ist er auch nie auffindbar. Außerhalb von Steyr hält er sich normalerweise kaum auf. Die Polizei und die Feuerwehr suchen bereits seit 8. April. Jede Suche war bis jetzt negativ“, heißt es in dem Beitrag der Tochter. Auch der Verein „Österreich findet euch“ schaltete sich in dem Fall um den vermissten Familienvater ein. Sachdienliche Hinweise sollen an die Polizei Steyr-Münichholz unter 0591334145100 weitergeleitet werden.

So sieht Hermann aus Er hat blonde Haare und ist 175 – 180 cm groß. Besondere Merkmale sind: Er trägt meistens eine Sonnenbrille, weiße Turnschuhe, Jeanshose, Kapuzenpullover