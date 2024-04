Spatenstich für Hochwasserschutz: Millionen-Projekt geht in Umsetzung

Natur-Katastrophen werden häufiger. In Erinnerung ist etwa das verheerende Unwetter, welches das Gegend­tal 2022 heimsuchte. Es forderte ein Menschenleben und verursachte Millionenschäden an Privathäu­sern, Betrieben und öffentlichen Einrichtungen. Um ähnlich folgenschwere Ereignisse künftig zu verhin­dern, investieren Bund, Land Kärnten und Verbund mit der Stadt Villach in den Hoch­wasser­schutz im Bereich von Drau, Gail und Seebach. Der offizielle Spatenstich erfolgte am heutigen Freitag.

Dämme und Stahlbetonmau­ern

Bei den geplanten Schutzbauwerken handelt es sich im Wesentlichen um Dämme und Stahlbetonmau­ern, die entlang von Drau, Gail und Seebach errichtet werden, in Kombination mit ökologischen Verbesserungen mittels Flussaufweitungen. „Die jüngere Vergangenheit hat uns immer wieder vor Augen geführt, wie schnell es zur Katastrophe kommen kann. Zum Schutz der Kärntner Bevölkerung sind Maßnahmen wie diese unerlässlich“, betont Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) und Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) ergänzt: „Die Stadt Villach hat bereits vor Jahren mit den Planungen angefangen. Nun hat die bauliche Umsetzung für die Sicherheit von morgen begonnen.“

Baumaßnahmen schützen bis zu 2.000 Menschen

In Bereichen – wo laut aktuellem Gefahren­zonenplan schützende Maßnahmen erforderlich sind – werden nach Umsetzung der Baumaßnahmen bis zu 2.000 Menschen direkt und indirekt sowie 157 Gebäude vor einem 100-jährlichen Hochwasser ge­schützt sein. „Es ist unsere Pflicht, die Villacherinnen und Villa­cher, deren Eigentum, die Stadt und Betriebe vor Hochwasser-Ereignissen bzw. einem 100-jährli­chen Hochwasser bestmöglich zu schützen. Es ist deshalb an der Zeit, den Hochwasserschutz an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen“, so auch Stadtrat Harald Sobe (SPÖ). Für den Kraftwerksbetreiber Verbund nahm Vorstand Achim Kaspar am Spatenstich teil. Bund und Land unterstützen das Vorhaben organisatorisch und finanziell.