So viel verdienen Vorstände, Geschäftsführer und Co.

Im zweiten Teil des heutigen Rechnungshofausschusses standen Einkommen und Pensionen der öffentlichen Wirtschaft und des Bundes im Mittelpunkt. In fast allen Bereichen gab es in den vergangenen Jahren Zuwächse: Die Einkommen der Beschäftigten stiegen genauso wie der Frauenanteil in Geschäftsführungen – wenn auch nur marginal – und auch die Einkommen weiblicher Vorstandsmitglieder haben sich an ihre männlichen Kollegen weiter angenähert.

Geschäftsführer verdienen durchschnittlich 218.900 Euro pro Jahr

Der Rechnungshof erstellt alle zwei Jahre einen Einkommensbericht und erfasst dabei die durchschnittlichen Einkommen von Aufsichtsratsmitgliedern, Vorstände/Geschäftsführern und Beschäftigten in Unternehmen und Einrichtungen des Bundes. Im Jahr 2021 gab es 459 Einrichtungen dieser Art, 2022 sank die Zahl marginal auf 452. Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer hatten ein durchschnittliches Einkommen von 214.600 Euro (2021) und 218.900 Euro (2022). Im letzten Bericht war das Einkommen noch höher: das lag 2020 bei 220.600 Euro. Am meisten bekamen die Vorstände bei der Post AG (knapp zwei Millionen Euro) und der Verbund AG (knapp 1,5 Mio. Euro). Das höchste Durchschnittseinkommen gibt es in der Land- und Forstwirtschaftsbranche mit 409.900 Euro.

Beschäftigte verdienen im Schnitt 60.000 Euro

Bei den Beschäftigten gab es im Vergleich zum letzten Bericht eine leichte Steigerung der Einkommen auf 58.100 Euro (2021) und 60.200 Euro (2022). Die höchsten Durchschnittseinkommen gab es 2022 mit 89.200 Euro im Finanz- und Versicherungsbereich.

Frauenanteil gering

Der Rechnungshof erhebt in seinen Berichten auch den Frauenanteil in Vorständen und Geschäftsführungspositionen. Weniger als ein Viertel dieser Positionen waren mit Frauen besetzt: 2021 und 2022 gab es marginale Verbesserungen, diese lagen bei 23,4 % (2021) und 24,1 % (2022). In vier Branchen gibt es überhaupt keine weiblichen Führungskräfte. In Aufsichtsräten sitzen im Vergleich dazu mehr Frauen: 2022 erreichte der Frauenanteil 36,2 % und stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 %. Im Vergleich zu 2020 stieg er sogar um zwei Prozentpunkte.

Frauen-Gehälter niedriger

Während Geschäftsführer und männliche Vorstandsmitglieder 2022 durchschnittlich 227.324 Euro verdienten, bekamen Geschäftsführerinnen und weibliche Vorstandsmitglieder nur 85 % davon: 193.233 Euro. 2020 lag der Wert noch bei 77,3 %. Bei den Werten bei Aufsichtsratsmitgliedern ist die Diskrepanz der Geschlechter wesentlich geringer. Die durchschnittliche Vergütung von Frauen liegt mit 4.996 € bei 97,8 % ihrer männlichen Kollegen (5.107 €).

Über 500 Mio. € zusätzlich für Pensionen

Die Unternehmen und Einrichtungen des Bundes haben auch für ehemalige Mitarbeiter und deren Angehörige zusätzliche Pensionsleistungen zu leisten. Darunter fallen neben Pensionszahlungen auch Sachleistungen. Für 24.799 Personen mussten 2021 zusätzliche Pensionsleistungen von 539,6 Mio. € ausgegeben werden. 2022 waren es für 24.942 Personen 547,7 Mio €. Im Vergleich zu 2020 ist das ein Rückgang von knapp drei Millionen Euro.