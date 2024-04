Für Genossenschaftsmieter soll Baukostenbeitrag entfallen

„Der gemeinnützige Wohnbau in Österreich ist ein Schatz, um den uns viele Länder beneiden. Er stellt sicher, dass wir den Menschen leistbaren Wohnraum zur Verfügung stellen können“, erklärte Kärntens Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ), die als Ehrengast mit dabei war. Rund zwei Drittel der Mietwohnungen in Kärnten sind gemeinnützig verwaltet. Jährlich kommen im Schnitt 300 neue dazu. „Um sicherzustellen, dass Wohnraum in Kärnten auch künftig leistbar bleibt, möchte ich die Wohnbaudarlehen für gemeinnützige Bauvereinigungen von 80 auf 100 Prozent aufstocken“, kündigte Schaunig vor dem Expertengremium an. Dadurch würde der Baukostenbeitrag komplett entfallen.

Schaunig kündigt Ausweitung und Aufstockung an

Auch das Wohnbauprogramm 2026 – 2028, das dieses ausgearbeitet wird, soll zahlenmäßig ausgeweitet werden und wird sowohl attraktive Miet- als auch Eigentumsprojekte umfassen, insbesondere auch im Großraum entlang der Koralmbahn. Ebenfalls ausgeweitet werden soll die Kärntner Wohnbeihilfe, und zwar um Heiz- und Betriebskosten. „Auch die Einkommensgrenzen und Beihilfen-Höhen möchte ich aufstocken, und zwar speziell für Familien mit Kindern“, kündigte Schaunig an.

©LPD Kärnten/Wajand LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ)

Kritik am Bundespaket

Neben dem Neubau liegt der Fokus der Kärntner Wohnbauförderung auf der Sanierung. Knapp 15.000 gemeinnützige Wohnungen wurden in den vergangenen zehn Jahren in Kärnten saniert. Hier setzt auch einer der größten Kritikpunkte am Bundespaket für den mehrgeschossigen Wohnbau an: „Die Bundesmittel haben jeweils ein Neubau- und Sanierungs-,Mascherl‘. Das heißt, die Länder können nicht selbst entscheiden, wie viel sie in Neubau investieren und wie viel in Sanierung. Aus meiner Sicht hätte mehr für Sanierung bereitgestellt werden sollen“, erklärte Schaunig.

Konferenz der Wohnbaureferenten kommende Woche

Kritik übt die Wohnbaureferentin auch an der Frage der Übertragung nicht ausgeschöpfter Mittel auf Folgejahre. „So, wie es jetzt ausschaut, kann nur ein Teil dessen, was nicht sofort ausgeschöpft wird, ins jeweilige Folgejahr übertragen werden. Jeder, der schon einmal ein Bauprojekt abgewickelt hat, weiß aber, dass der Faktor Zeit vielen Einflüssen unterliegt. Größere Projekte müssen geplant und ausgeschrieben werden, dafür gibt es festgelegte Fristen, das wird alles sehr knapp“, stellte Schaunig fest und verwies auf die außerordentliche Konferenz der Wohnbaureferenten in der kommenden Woche, in der die Länder geeint mit Verbesserungsvorschlägen an den Bund herantreten wollen.