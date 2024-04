Alpinist (68) stürzte am Großglockner 150 Meter ab

Veröffentlicht am 12. April 2024, 16:45 / ©Polizei Kärnten

Dramatische Szenen spielten sich am Freitag am Großglockner ab. Dort war ein 68-jähriger Alpinist aus Salzburg gemeinsam mit zwei weiteren Bergsteigern gerade beim Abstieg, als er plötzlich – trotz angelegter Steigeisen – ausrutschte. In der Folge stürzte der Mann rund 150 Meter im sogenannten Eisleitl ab. Dabei überschlug er sich mehrfach.

Alpinpolizisten kamen zu Hilfe

Zufällig führten Alpinpolizisten der Landespolizeidirektion Salzburg zu dieser Zeit gerade eine Übung in der Nähe durch und wurden Zeugen des Absturzes. „Sofort stiegen sie zum Verunfallten auf und leisteten Erste-Hilfe“, teilt die Polizei mit. Nach der Stabilisation des Verletzten konnte er vom Rettungshubschrauber C7 mittels Tau geborgen und ins Tauernklinikum Zell am See geflogen werden.