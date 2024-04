Villach bietet auch heuer kostenlose Aktion für Landwirte

Veröffentlicht am 12. April 2024, 18:31 / ©Pixabay / Jürgen Rotner

Im Altstoffsammelzentrum (ASZ) in der Drauwinkelstraße können die Villacher Bauern die Agrarfolien auch heuer wieder kostenlos abgeben. „Wir sehen dies als wichtigen Beitrag zu noch mehr Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft und in der Landwirtschaft“, erklärt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). „Wir nehmen die Folien kostenlos entgegen, sie müssen nur sauber, trocken und besenrein sein.“

Für Landwirte aus dem Raum Villach

In der zweiten Einfahrt des Altstoffsammelzentrums – wo man auch Grün- und Baumschnitt abliefern kann – können Landwirte die Folien abgeben. Katholnig: „Unsere Mitarbeiter sammeln den wertvollen Kunststoff und sorgen dann dafür, dass er in die entsprechende Recyclingkette eingebracht wird.“ Die Gratis-Aktion gilt für Landwirte aus dem Villacher Stadtgebiet. Zur Überprüfung dient ein Meldezettel oder das Autokennzeichen.

Nachhaltigere Abfallwirtschaft

Die Serviceaktion wird bereits seit zwei Jahren sehr gut angenommen. Im Herbst soll sie wieder fortgesetzt werden. Stadtrat Christian Pober (ÖVP) war Impulsgeber für die nachhaltige Aktion: „Die fachgerechte Entsorgung von Silofolien ist wichtig, durch eine konzertierte Sammelaktion an einigen Tagen im Jahr hilft man den Landwirtinnen und Landwirten und auch der Umwelt.“