TSV Hartberg vs. SK Sturm Graz: Vorfreude auf Steiermark-Derby!

Am Sonntag

Veröffentlicht am 12. April 2024, 18:34 / ©pexels.com

Schiedsrichter der Begegnung ist der Niederösterreicher Alan Kijas. Noch wartet der TSV auf den ersten Sieg in der Meisterrunde. Nach den Niederlagen gegen Salzburg und Rapid mussten sich die Blau-Weißen zuletzt trotz zweimaliger Führung durch ein Last-Minute-Tor mit einem 2:2 in Klagenfurt begnügen. Nun steht der Steiermark-Derby gegen Sturm Graz bevor. Für das Sonntagspiel gibt es noch wenige Restkarten.

„Noch schöner wird es, wenn wir diese Mannschaften auch richtig fordern können“

TSV-Cheftrainer Markus Schopp weiß: „Es ist ein super schöner Moment, Mannschaften wie Rapid und Sturm in der Meistergruppe begegnen zu können. Aus Hartberger Sicht ist es natürlich etwas Besonderes. Noch schöner wird es, wenn wir diese Mannschaften auch richtig fordern können. Wir möchten in der Meisterrunde eine gewichtige Rolle spielen und durchlaufen gerade einen spannenden Prozess. Die anderen Mannschaften haben richtig gute Lösungen, auf der anderen Seite sehen wir auch, dass auch unsere Antworten teils ganz anständig und passabel sind, aber nicht spürbar werden, da wir zu wenig Torabschlüsse haben und es verabsäumen in der gefährlichen Zone auf den wirklichen Endzweck abzuzielen. Das muss besser werden, speziell gegen eine Mannschaft wie Sturm.