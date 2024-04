87-Jähriger bei Holzspaltarbeiten schwer verletzt

Der 87-Jährige war kurz nach 14 Uhr im Bereich seines Anwesens in Kirchbach mit Holzspaltarbeiten an einem elektrisch betriebenen Holzspalter beschäftigt. Nachdem er sich die schwere Verletzung am Daumen der linken Hand zugezogen hatte, verständigte er seine Tochter, die wiederum die Rettungskette in Gang setzte. Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz erstversorgt. Fremdverschulden kann dem derzeitigen Erhebungsstand nach ausgeschlossen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2024 um 19:11 Uhr aktualisiert