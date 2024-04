70 Kilometer in 14 Stunden: Neues Laufevent startet in Klagenfurt

Laufsportler aufgepasst: Ein neues Trailrunning-Event findet am 18. Mai 2024 im Herzen Kärntens statt. „Nach der erfolgreichen Erstaustragung des Karnischen Ungetüms 2023 haben wir uns entschlossen, das nächste Ungetüm zu wecken“, erklärt das Organisationsteam. Es gilt 70 Kilometer mit rund 2.300 Höhenmeter rund um den Wörthersee in 14 Stunden zu bezwingen.

Bezwinge das Ungetüm um den Wörthersee

Das „Wörthersee-Ungetüm“ startet um 6 Uhr in Klagenfurt und führt im Uhrzeigersinn um den See. Die ersten Finisher werden innerhalb von sieben Stunden schon wieder im Ziel erwartet. Interessierte können auch einfach in Boulderhalle der Naturfreunde in der Porschestrasse 15 in Klagenfurt vorbeikommen und gemeinsam die Trailrunner anfeuern.