Zentrum am Berg: Lokalaugenschein beim Tunnelforschungszentrum

Das ZaB ist eine europaweit einzigartige Einrichtung für Forschung und Entwicklung in den Bereichen Geotechnik, Tunnelbau und Tunnelbetrieb, sowie für Ausbildung und Training in den Fachbereichen Tunnelsicherheit und Untertagebau. Das Zentrum am Berg wird von der Montanuniversität als eigenständiges Forschungszentrum geführt und steht unter der fachkundigen Leitung von Univ.-Prof. Dr. Robert Galler. Die Forschungsinfrastruktur des Zentrums am Berg rund um den Bau und Betrieb von Untertageanlagen, bietet Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Organisationen die einzigartige Möglichkeit, unter realen Bedingungen Forschung, Versuche und Übungseinsätze für Betreiberinnen und Nutzerinnen von Straßen- und Bahninfrastrukturen durchzuführen. Darüber hinaus können aerodynamische Fragestellungen zur Erhöhung der Sicherheit im Untertagebau und zur Materialentwicklung untersucht werden.

Arbeitsbesuch von Minister Polaschek

Bei seinem Arbeitsbesuch konnte sich der Minister ein Bild über diese einzigartige Forschungseinrichtung machen. „Österreich ist ein Land der Forschung und Wissenschaft und auch der Berge. Seit der Eröffnung ist das Zentrum am Berg ein Beweis für Exzellenz und Zukunft. Die Montanuniversität Leoben hat damit wahrlich etwas Einzigartiges geschaffen!“ so Bundesminister Martin Polaschek am Rande seines Besuches. Für den Professor ist es immer wieder wichtig, Entscheidungsträger am Zentrum am Berg begrüßen zu dürfen: „Viele Fragestellungen des Untertage-Infrastrukturbaus können nur im Realmaßstab untersucht, validiert, gelehrt und trainiert werden. Es ist uns eine große Ehre, Herrn Bundesminister Polaschek heute am ZaB begrüßen zu dürfen und ihm die Möglichkeiten dieser Forschungsanlage heute im Maßstab 1:1 vorstellen zu dürfen.“

©Montanuni/Luschin

Zentrum am Berg leistet Beitrag für Krisen- und Katastrophenschutz

Am Zentrum am Berg werden zahlreiche Forschungsprojekte in Zusammenarbeit mit internationalen Forschungs- und Industriepartnern durchgeführt. Beispiele dafür sind das IGNITE-Projekt, zur verbesserten Abschätzung der Entstehungsgefahr von Waldbränden und MED1stMR, ein Mixed-Reality-Trainingssystem zur Vorbereitung von medizinischen Ersthelfern auf stressige und hochkomplexe Katastrophensituationen. Das Projekt MED1stMR ist insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen aufgrund des fortschreitenden Klimawandels signifikant.