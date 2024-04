Lenker (60) schläft am Steuer ein und kracht gegen Lärmschutzwand

Auf Höhe der Ortschaft Rain nickte der Mann laut eigenen Angaben kurz ein und kam links von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei mit. Dabei prallte er gegen einen betonierten Abwasserschacht, gegen mehrere Straßenleiteinrichtung und in der Folge frontal gegen eine Lärmschutzwand.

60-Jähriger verletzt

Der 60-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden. An der Lärmschutzwand und an den Straßenleiteinrichtungen entstand erheblicher Sachschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2024 um 20:05 Uhr aktualisiert