Landwirt (79) stürzte mit Traktor über Böschung

Ein 79-jähriger Landwirt pflügte am Freitagnachmittag mit seinem Traktor einen Acker in Linsenberg in der Gemeinde Poggersdorf. Am Rande des Grundstücks fuhr er rückwärts und kam dabei mit den Rädern über den Böschungsrand. „Die Zugmaschine kippte um und stürzte rund zweieinhalb Meter ab“, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte Glück und wurde dabei nur leicht verletzt. „Eine Einlieferung ins Krankenhaus war nicht notwendig“, so die Beamten abschließend.