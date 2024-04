Zwölfter ARBÖ-Radmarathon steht in den Startlöchern

Der ARBÖ Kärnten Radmarathon startet am 2. Juni in Bad Kleinkirchheim in seine zwölfte Saison. Die zentrale Botschaft der Sportveranstaltung lautet: Gemeinsam genießen! So wird der Teambewerb neu gestaltet. Bei gleichem Kilometerstand liegt jenes Team vorne, welches das älteste Mitglied in seinen Reihen hat. Norbert Unterköfler, Obmann des Radclubs Feld am See: „Speziell für Unternehmen ist dieser Bewerb die perfekte Möglichkeit für Teambuilding-Aktivitäten.“ Auch im Wertungsmodus setzt man auf den Genuss-Faktor. „Die Zeitnehmung läuft lediglich bei den drei Anstiegen, was für erhöhte Sicherheit aller Biker sorgt“, so Unterköfler weiter. Der Andrang auf die 500 Startplätze ist heuer rekordverdächtig. Knapp 400 Biker aus zwölf Nationen haben sich bereits angemeldet.

©Gert Perauer / Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen

NOCKBIKE MTB Trophy

Im Vorfeld wird am 1. Juni die NOCKBIKE MTB Trophy ausgetragen. Am Kirchenplatz in Feld am See beginnt der Biketag ab 11 Uhr mit Musik, einem bunten Rahmenprogramm und Startnummernausgabe. Rennstart ist um 13 Uhr. Über Medaillen freuen sich allerdings nicht die Schnellsten, sondern jene, die bei der Zeitmessung dem errechneten Mittelwert am nächsten kommen. Alle Starter beim ARBÖ Kärnten Radmarathon haben übrigens einen kostenlosen Startplatz bei der NOCKBIKE MTB Trophy. „Zwei unterschiedliche Rennformate machen gemeinsame Sache – auch das stärkt den Teamspirit“, so Hannes Nindler. Biker dürfen sich also auf ein abwechslungsreiches Wochenende rund um Bad Kleinkirchheim und Feld am See freuen.