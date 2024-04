Top-Obstveredler 2024 von Landwirtschaftskammer ausgezeichnet

Sehr groß war die Konkurrenz, doch jetzt führen sie die jährliche Bestenliste aller bei Landesprämierungen in der Steiermark ausgezeichneten Moste, Säfte und Edelbrände im Jahr 2024 an. Die Landwirtschaftskammer hat die hohe Auszeichnung „Produzent des Jahres“ kürzlich feierlich überreicht und gratuliert: Julia und Michael Haspl vulgo Kuchlbauer aus Vorau zum Titel „Saftproduzenten des Jahres 2024″, Daniela und Markus Holzer aus Vorau zum Titel „Mostproduzenten des Jahres 2024“ und Günter Peer aus Leitring zum Titel „Edelbrenner des Jahres 2024“. „Sie setzten sich als Gesamtsieger durch und katapultierten sich von 230 Betrieben mit insgesamt 957 eingereichten Produkten an die absolute Spitze. Schon zuvor haben sie – und das war Voraussetzung – die jeweilige Landesprämierung Saft, Most und Edelbrand mit Bravour gemeistert“, gratuliert Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher zum Sieg in dieser Königsklasse.

Säfte, Cider und Co.

„Perfekte Qualität sowie höchste Professionalität und das Entwickeln von Innovationen sind das Credo der heimischen Obstveredler. Dazu spornen wir sie an. Das sind die Hauptgründe für die gute Entwicklung dieser Sparte“, freut sich Georg Thünauer, Referent für bäuerliche Obstverarbeitung und Leiter der Landesbewertungen Saft, Most und Edelbrand in der Landwirtschaftskammer. Die heimischen Most-, Saft- und Edelbrand-Produzenten erhalten durch die Experten der Landwirtschaftskammer bestmögliche Unterstützung durch Top-Beratung sowie ein hervorragendes Aus- und Weiterbildungsangebot. „Im Trend liegen derzeit gespritzte Säfte, reinsortige Moste sowie spritzige Cider und innovative alkoholfreie Getränke,“ so Thünauer. Bei den Bränden dominieren die klassischen Kern- und Steinobstbrände, immer wichtiger werden aber holzfassgereifte Brände und Liköre, die ganz dem Trend folgend im Alkoholgehalt geringer ausfallen als die klassischen Brände.

Zahlen und Fakten

957 Produkte haben die steirischen Obstveredler bei den drei Landesprämierungen Natursaft, Most und Edelbrand im Jahr 2024 eingereicht. Bei den Natursäften waren es 310, bei Mosten 99 und bei Edelbränden 548 Einreichungen. In jeder Sparte wurden daraus die Landessieger gekürt. Bei den Natursäften gab es in 17 unterschiedlichen Kategorien einen Landessieg, beim Most in 6 Kategorien und bei den Edelbränden waren es 24 Kategorien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2024 um 21:29 Uhr aktualisiert