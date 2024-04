Bis zu 28 Grad: Samstag zeigt sich von seiner frühsommerlichen Seite

Heiß, heißer, April! Von früh bis spät scheint am Samstag die Sonne in Österreich und lässt auch die Anzeige am Thermometer ansteigen. „Höchsttemperaturen zwischen 20 und 28 Grad werden erwartet. Am wärmsten wird es im Südosten“, so die Meteorologen von Geosphere Austria. Lediglich dünne, hohe Wolkenfelder ziehen zeitweise vorüber. Diese dämpfen den Sonnenschein jedoch kaum. Am Alpenostrand und im Donauraum weht zudem mäßiger West- bis Nordwestwind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2024 um 22:03 Uhr aktualisiert