Bis zu 29 Grad: Erneut frühsommerliche Temperaturen in Kärnten

Veröffentlicht am 12. April 2024, 21:32 / © Bettina Demuth

Am Samstag sorgt Hochdruckeinfluss für Sommerwetter in Kärnten. „Es scheint von in der Früh weg die Sonne. Nur vereinzelt ziehen dünne Wolkenfelder durch“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria. Mit Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad bleibt es deutlich zu warm für diese Jahreszeit.