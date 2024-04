SPÖ Steiermark beschließt Landesliste für die Nationalratswahl

Angeführt wird die steirische Landesliste von Jörg Leichtfried. Dahinter befinden sich Karin Greiner und Franz Jantscher auf aussichtreichen Positionen. In den Wahlkreisen treten Verena Nussbaum, Martina Weixler, Manfred Harrer und Wolfgang Moitzi als Spitzenkandidaten an. Zusätzlich unterstützt die steirische SPÖ Josef Muchitsch und Mario Lindner für vordere Plätze auf der Bundesliste. Auf allen Wahllisten gibt es ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis von 50:50 zwischen Frauen und Männern. Dank dem langjährigen Einsatz der Frauenorganisation mit der Vorsitzenden Elisabeth Grossmann ist das mittlerweile eine Selbstverständlichkeit in der steirischen SPÖ.

Der steirische SPÖ Chef Anton Lang hat in seiner Rede erneut die Bedeutung der kommenden Wahlen unterstrichen: „Die Sozialdemokratie ist bereit, auf allen politischen Ebenen mehr Verantwortung zu übernehmen. Denn nur so können wir sicherstellen, dass das Leben für die Bevölkerung wieder einfacher wird. In der Steiermark leben wir das mit unseren Maßnahmen für ein leistbares Leben, den Fortschritten in der Kinderbildung und -betreuung, bis hin zur Sicherung eines stabilen und verlässlichen Gesundheitssystems, täglich vor. Das ist jetzt gefragt – Politik, die nicht nur ankündigt, sondern umsetzt. Das brauchen wir auch dringend auf Bundesebene. Ich bin stolz auf unser Team und unser Ziel ist klar: Nach der Nationalratswahl sollen noch mehr steirische Abgeordnete diesen Stil ins Parlament nach Wien bringen.“

Jörg Leichtfried als Spitzenkandidat bestätigt

Jörg Leichtfried, der mit 94 Prozent als Spitzenkandidat bestätigt wurde, macht den Unterschied zwischen Schwarz-Grün und der SPÖ klar: „Mit einer Sozialdemokratie in der Bundesregierung wären in dieser Krise die Mieten nicht derart gestiegen, es wären die Energie- und Treibstoffpreise nur moderat gestiegen und die Konzerne, die hier abkassiert haben, hätten ordentlich Steuern gezahlt. Das wäre der Unterschied gewesen. Deshalb braucht es eine Sozialdemokratie in der nächsten Regierung.“