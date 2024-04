Falscher Sommer: Hoch lässt Temperaturen wieder ansteigen

Ein Hoch sorgt auch am Samstag für sommerliches Wetter in der Steiermark. „Zwar überzieht am Vormittag noch ein hoher Wolkenschleier den Himmel, bis zum Nachmittag ist der Himmel aber weitgehend klar“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria. Bei schwachem Wind liegt die Höchsttemperatur zwischen 24 und 28 Grad. „Selbst in höher gelegenen Orten wie Fischbach oder Ramsau am Dachstein werden 22 Grad erwartet“, betonen die Fachleute abschließend.