KAC verliert viertes Finalspiel gegen Salzburg

Der EC Salzburg empfing am Freitagabend den EC-KAC zum vierten Finalspiel in der Eisarena im Volksgarten. Pünktlich um 19.30 Uhr fiel der Anpfiff zum Match und keine zwei Minuten später erzielten die Rotjacken auch schon den ersten Treffer des Abends. Dieser gebührte dem Stürmer Thomas Hundertpfund. Der schnelle Vorsprung brachte die Mozartstädter vorübergehend ins Wanken und ließ den Klagenfurtern Luft für ein weiteres Tor. Diesmal pfefferte Lukas Haudum den Puck in die Maschen der Gegner und sorgte für das 2:0.

Salzburg erwachte aus dem Winterschlaf

Nach der ersten Pause schienen sich die Bullen aber von ihrem Schreck erholt zu haben und in der 23. Minute holten sie schließlich zum Gegenschlag aus. Ryan Murphy bugsierte die Scheibe direkt ins Netz der Klagenfurter und motivierte damit wohl auch seinen Mannschaftskollegen Peter Hochkofler, der wenig später für den Ausgleich sorgte. Noch einen drauf legte Philip Sinn, als er in der 35. Minute das 3:2 für die Salzburger erzielte.

Schlag auf Schlag

Doch die Rotjacken reagierten prompt! Matt Fraser konterte wenige Minuten nach dem Start ins Schlussdrittel und sorgte damit für Hochspannung bei den Fans beider Lager. Allerdings warfen sich auch die Salzburger noch einmal ins Zeug und Dennis Robertson gelang schließlich der 4:3-Führungstreffer. Eine Tatsache, welche die Rotjacken so nicht hinnehmen wollten: Und so wuchtete zunächst Fraser den Puck ein weiteres Mal in die Maschen der Mozartstädter, bevor Abwehrspieler David Maier einen neuerlichen Vorsprung für die Klagenfurter erkämpfte. Dieser währte jedoch nicht lang, als Troy Bourke aufs Tor des KAC zugeschossen kam und die Scheibe direkt in deren Netz schraubte. Damit stand es am Ende der regulären Spielzeit 5:5 und es ging in die Overtime. Dort gelang den Bullen schließlich der finale Treffer. Sie siegten 6:5.