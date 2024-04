Klagenfurterin betrieb Cannabis-Indoor-Plantage mit 211 Pflanzen

Aufgrund dieses Ermittlungsergebnisses erfolgte am 12. April 2024 eine Hausdurchsuchung in einem derzeit unbewohnten Wohnhaus im Bezirk Klagenfurt-Land der Frau. Dort stellten die Beamten eine professionell betriebene Cannabis-Indoor-Plantage mit 211 Cannabispflanzen sicher. In ihrer Wohnung in Klagenfurt wurden rund vier Kilogramm Cannabis, zahlreiches szenetypisches Verpackungsmaterial, zwei Laptops, zwei digitale Waagen, ein Grinder und mehrere Handys sichergestellt.

Frau zeigt sich geständig

Im Zuge der Einvernahme zeigte sich die 36-Jährige geständig, im Zeitraum von Mai 2023 bis dato insgesamt dreimal Cannabis zum Zweck der Suchtmittelgewinnung angebaut und daraus insgesamt rund 5,7 Kilogramm Cannabis erzeugt und davon im Zeitraum von September 2023 bis Anfang April 2024 rund 1,8 Kilogramm Cannabis gewinnbringend an Dritte weiterverkauft zu haben. Die 36-Jährige wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt nach dem Suchtmittelgesetz auf freiem Fuße angezeigt.