Nachhaltig: Diese neuen Mehrwegprodukte gibt es nun in Graz

Die Stadt Graz setzt daher seit vielen Jahren auf die Förderung von Mehrwegprodukten und lässt jetzt mit zwei neuen, breitenwirksamen Angeboten für Veranstaltungen und den Bereich der Essenszustellung aufhorchen. Begleitet von einer Kampagne wir das Thema in den nächsten Monaten forciert.

Neue Mehrwegprodukte

Neben dem bereits bestehenden Windelscheck, dem Mehrwegbonus für Unis, Schulen, Horte und Kindergärten und dem BackCupCLASSIC für Kaffee und Heißgetränke in der Gastronomie sind ab sofort mit dem BackCupEVENT für Veranstaltungen und dem BackCupFOOD für Essenszustelldienste zwei stark nachgefragte Mehrwegprodukte in Graz erhältlich.

Der BackCupEVENT

Der BackCupEVENT ist ein neues Mehrweg-Becherangebot für kleine und große Veranstaltungen, das dabei helfen soll, Abfallmengen in Graz weiter zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Rund 50.000 Becher in zwei Größen (0,3L und 0,5L) stehen ab sofort für Graz zur Verfügung. Der geförderte Preis pro Becher beträgt 0,15 Euro (inkl. USt./exkl. Zustellgebühr). Das Angebot steht Privatpersonen und Veranstalter für alle Veranstaltungen im Grazer Stadtgebiet zur Verfügung. Gelagert, geliefert und gewaschen werden die Becher beim Kooperationspartner Soziale Arbeit Steiermark GmbH, ein gemeinnütziges Frauenbeschäftigungsprojekt, mit Fokus auf die Integration benachteiligter Menschen in den Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ökonomischer Aspekte.

Zusätzliche Nachhaltigkeitsaspekte Die Mehrweg-Becher können bis zu 500 Mal verwendet werden. Dadurch werden gegenüber Einwegbechern Rohstoffe eingespart.

Die Produktion findet in Österreich statt, was kürzere Transportwege und weniger Emissionen bedeutet.

Die Becher sind nach Lebensdauerende recyclingfähig.

Für das Waschen der Becher wurde eine Bandwaschanlage mit Trocknungszone errichtet. Die vorgesehene Anlage ist eine der modernsten Bandwaschanlagen und verfügt sowohl über eine integrierte Abluftwärmerückgewinnung sowie einen Wärmetauscher. Sie entspricht dem aktuell modernsten Stand der Technik und spart somit Energie sowie Wasser gegenüber vergleichbaren Anlagen ein. Bis zu 90 Prozent Abfall-Einsparung bei Veranstaltungen möglich Jährlich besuchen in Graz etwa 2,6 Millionen Menschen größere Veranstaltungen. (Veranstaltungen an festen Veranstaltungsstätten wie Messe oder Stadion wurden dabei nicht berücksichtigt.)

Eine Auswertung des Umweltamtes aus dem Jahr 2023 zeigt, dass etwa 20 % der genehmigten Veranstaltungen mit Einweg-Geschirr durchgeführt werden. Veranstaltungen mit hohem Getränkeeinsatz, wie z.B. Lauf- und Sport-Veranstaltungen haben eine noch höhere Quote an Einweg-Gebinden und damit noch größere Abfallmengen.

Durch das Verwenden von Mehrweg-Geschirr können bis zu 90 Prozent des Abfalls von Veranstaltungen vermieden werden.

Der BackCupFood

Der BackCupFOOD ist das erste Mehrwegangebot, das es ermöglicht, Speisen in Graz von einem Lieferdienst umweltfreundlich zustellen zu lassen. Es gibt ihn in zwei Größen (900 ml und 1.500 ml), mit Einsätzen für Saucen und Beilagen. 700 lebensmittelechte Behälter aus hochwertigem PBT-Kunstoff sind aktuell im Einsatz. Nutzen kann man den BackCupFOOD derzeit exklusiv bei VELOFOOD, die das Service wiederum mit ausgewählten Gastrobetrieben in Kooperation anbieten. Das Service ist derzeit kostenlos und ein Kooperationsprojekt zwischen Stadt Graz/Umweltamt und VELOFOOD. Der BackCupFOOD kann nach der Verwendung innerhalb von 14 Tagen bei einem der Partnerbetriebe retourniert werden oder wird von den Zusteller im Rahmen der nächsten Bestellung wieder mitgenommen. Für die nächste Verwendung gewaschen werden die Behälter in den jeweiligen Gastrobetrieben.

BACKCupCLASSIC, WINDELSCHECK und MEHRWEGBONUS

Das neue Angebot in der Stadt Graz wird weiterhin abgerundet durch den beliebten Windelscheck für den Einsatz von Stoffwindeln, den Mehrwegbonus für Feste in Kindergärten, Schulen, Horten und Unis sowie den BackCupCLASSIC für Heißgetränke to go, der in diesem Jahr bereits seinen 6. Geburtstag feiert. Nähere Infos zum Mehrweg-Anebot der Stadt Graz.