Deswegen wirst du im Juni wahrscheinlich vermehrt Soldaten sehen

Es werden an die 6.000 Soldaten und Zivilbedienstete an der Übung teilnehmen. Geübt wird in den vier Bundesländern Burgenland, Niederösterreich, Steiermark und Kärnten. In der Steiermark wird mit 4000 Soldatinnen und Soldaten mit Schwergewicht Mur- Mürztal sowie im Raum Graz und Umgebung geübt.

„Schutzschild 24“

Das wesentliche Übungsziel der „Schutzschild 24“ ist die Weiterentwicklung der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte und die Festigung der militärischen Kernfähigkeiten zum Planen und Führen eines taktischen Einsatzes von Land-, Luft- und Spezialeinsatzkräften im Rahmen einer Schutzoperation im Inland. In einem zunehmend fragileren Sicherheitsumfeld in Europa und darüber hinaus ist das Österreichische Bundesheer wieder zur militärischen Landesverteidigung zu befähigen.