Messerattacke im Bus: Fahrgast in Schulter gestochen, Täter auf der Flucht

Laut Polizeibericht geriet der 46-jährige österreichische Staatsbürger in eine hitzige Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Angreifer. Doch was dann geschah, ist kaum zu glauben: Der Täter zog plötzlich ein Messer und stach dem Fahrgast in die Schulter.

Angriff im Obus: Unbekannter Täter floh

Die Situation eskalierte, als beide aus dem Bus ausstiegen. Der Täter nutzte den Moment, um seinen grausamen Angriff auszuführen und floh anschließend vom Tatort. Die Fahndung der Polizei blieb vorerst erfolglos, während das Opfer mit schweren Verletzungen ins Uniklinikum Salzburg eingeliefert wurde.