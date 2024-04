Neueröffnung: Im neuen Restaurant gellius gibt es bis zu 50 Biersorten

Gestartet wurde erst vor kurzem, derzeit befindet sich das Restaurant noch im Soft Opening. In der Woche vom 22. April geht es dann aber richtig los, erklärt Inhaberin Birgit Gell gegenüber 5 Minuten.

Alpine Fusionsküche

Am 25. April gibt es eine große Eröffnungsfeier. „Wir bieten im Allgemeinen eine alpine Fusionsküche mit bergregionalen Spezialitäten an. Zudem haben variieren wir immer bei den Biersorten und haben bis zu 50 verschiedene anzubieten“, erklärt Gell im Interview. Derzeit beschäftigt die Restaurantinhaberin vier Mitarbeiter, sucht aber noch weitere. Sie ist in der Gastronomie auch keine Unbekannte, da sie schon ein Gasthaus in Bad Kleinkirchheim betreibt.