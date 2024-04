Der Mallnitzbach soll Hochwassersicher gemacht werden

Veröffentlicht am 13. April 2024, 11:29 / ©5 Minuten

Im Zeitraum von 2024 bis 2025 sollen in mehreren Ausbaustufen die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen am Mallnitzbach umgesetzt werden. Diese Verbauung ist darauf ausgerichtet, das Gebiet zukünftig vor Überschwemmungen und Vermurungen zu schützen. LH-Stv. Martin Gruber und LR Daniel Fellner betonen die Bedeutung des Projekts für die regionale Bevölkerung und die lokale Infrastruktur.

„Umsichtige und umfassende Schutzma´ßnahmen unerlässlich“

„Wenn wir die Bevölkerung vor den Gefahren durch Naturkatastrophen schützen wollen, sind umsichtige und umfassende Schutzmaßnahmen unerlässlich. Die Realisierung von Schutzbauten bildet einen wesentlichen Teil dieser Maßnahmen, daher ist es entscheidend, sie zeitnah und kontinuierlich umzusetzen. Nur durch Schutzprojekte wie das am Mallnitzbach können wir uns vor zukünftigen Katastrophenereignissen bewahren und ihre potenziell verheerenden Auswirkungen abwenden“, erklärt Daniel Fellner, der als Wasser- und Katastrophenschutzreferent fungiert. Fellner hebt auch die zunehmende Bedeutung der Präventionsarbeit hervor, die in den letzten Jahren deutlich verstärkt wurde und sich vielerorts in realisierten Schutzbauten manifestiert.

2025 sollen Bauarbeiten abgeschlossen sein

Das Straßenbaureferat von LHStv. Martin Gruber beteiligt sich finanziell an dem Schutzprojekt, insbesondere um die Straßen- und Brückeninfrastruktur zu schützen. „Die B106 ist die Hauptverkehrsader im Mölltal und hat für die Erreichbarkeit und Versorgung der Bevölkerung oberste Priorität“, betont Gruber. Die geplanten Schutzmaßnahmen am Mallnitzbach sollen bis 2025 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 1.250.000 Euro, die wie folgt aufgeteilt sind: 62% Bund (775.000 Euro), 21% Abteilung 12, Land Kärnten (262.500 Euro), Abteilung 9, Land Kärnten 5% (62.500 Euro), Wasserverband Mölltal 6,8% (85.000 Euro), Kelag 2,8% (35.000 Euro), Verbund 2,4% (30.000 Euro). Der Gesamt-Landesmittelanteil beläuft sich somit auf 325.000 Euro.