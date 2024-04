Nach Flucht festgenommen: Rasante Verfolgungsjagd endet mit Verhaftung

Alles begann, als die Autobahnpolizei Klaus einen Wagen auf der A 9 mit einer Geschwindigkeit von 159 km/h bei erlaubten 100 km/h durch eine Lasermessung erfasste. Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf, doch der Fahrer des Wagens beschleunigte und versuchte, sich der Anhaltung zu entziehen. In einem gefährlichen Manöver verließ er die Autobahn und setzte seine rasante Fahrt auf Landstraßen fort. Dabei missachtete er sämtliche Verkehrsregeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer.

Raser gefährdet Leben von Radfahrern

Die Verfolgung erreichte ihren Höhepunkt, als der Flüchtige mit überhöhter Geschwindigkeit auf einen engen und unübersichtlichen Radweg abbog. Hierbei brachte er entgegenkommende Radfahrer in Gefahr. Doch sein riskantes Fahrmanöver endete abrupt, als er nach einem Alleinunfall die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Polizei schnappt Flüchtigen nach Verfolgungsjagd im Wald

Als die Polizei am Unfallort eintraf, sprang der Fahrer aus dem Wagen und versuchte zu Fuß zu flüchten. Nach einer halsbrecherischen Verfolgung durch den Wald gelang es den Beamten schließlich, den Flüchtigen zu fassen.

Fahrzeug nicht zugelassen, gestohlene Kennzeichen verwendet

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und die Kennzeichen gestohlen worden waren. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Verdächtige in der vergangenen Nacht in Wien an einem Tankbetrug beteiligt war, bei dem er ebenfalls gestohlene Kennzeichen benutzte. Ein Alkoholtest ergab zudem, dass der 27-jährige rumänische Staatsbürger alkoholisiert war. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der Beschuldigte in Untersuchungshaft genommen.