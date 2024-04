Schwangere sucht nach Unfall einzige Helferin: „Möchte mich bedanken!“

Am 11. April hatte die schwangere Lisa gegen 14 Uhr bei der Kreuzung Feldkirchnerstraße und Suppanstraße in Klagenfurt einen Auffahrunfall. Ihr Airbag wurde dadurch ausgelöst und sie befand sich im Schock. Helfen wollte der jungen Frau allerdings laut ihren Schilderungen so schnell niemand, viele Autos fuhren einfach vorbei. Nur eine blonde Frau im weißen Auto hielt an und kümmerte sich liebevoll um sie. „Ich möchte mich bedanken und suche daher meine Helferin!“, sagt Lisa im Interview mit 5 Minuten.

Prellungen im Gesicht und Brustbereich

Die Kärntnerin fuhr hinter einem Auto her, als: „Der PKW bremste so schnell und meine Reaktion war so langsam, dass ich es zu spät gesehen habe. Ich bin ungebremst mit circa 50 km/h in meinen Vordermann gefahren.“ Das vordere Fahrzeug soll kaum Schaden erlitten haben, bei Lisa wurde allerdings der Airbag ausgelöst. „So viele Menschen sind einfach vorbeigefahren, bis die blonde Frau mit einem weißen PKW mir geholfen hat. Sie hatte die Erstversorgung gemacht, mir zu trinken angeboten usw. Der Schock für mich war sehr groß, da ich gerade im fünften Monat schwanger bin“, erzählt die junge Frau. Sie erlitt durch den Unfall schwere Prellungen im Gesicht, sowie Brustbereich und beim Schlüsselbein, das Baby ist aber zum Glück wohlauf.

„Ich suche meine Helferin“

„Die Dame war mehr als einfühlsam, hat mich sehr beruhigt und ohne sie wär das ganze so unerträglich für mich gewesen! Ich hoffe sehr sie zu finden, um mich zu revanchieren“, startet Lisa einen Aufruf. Solltest du diese Frau sein, oder wissen, wer der Schwangeren geholfen hat, melde dich bitte einfach bei der Redaktion, wir leiten dann die Kontaktdaten weiter.